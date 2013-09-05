أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ بورسعيد يلغي ندب الموظفين والعاملين المنتدبين للمجالس المحلية

Google+ Print
محافظ بورسعيد يلغي ندب الموظفين والعاملين المنتدبين للمجالس المحلية محافظ بورسعيد يلغي ندب الموظفين والعاملين المنتدبين للمجالس المحلية

سماح قنديل – محافظ بورسعيد

اصدر اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد قرار بإلغاء انتداب جميع الموظفين و العمال المنتدبين على المجالس المحلية بالمحافظة و الأحياء وعودتهم الى عملهم الاصلى .

واشار المحافظ ان استمرار المنتدبين بالمجالس المحلية مخالفة صريحة للقانون و إهدار للمال العام بعد صدور حكم قضائى بحلها .

و شدد المحافظ الي سرعة تنفيذ القرار و تنفيذ تعليماته، مؤكدا انه اعطي تعليمات واضحة وصريحة للسكرتير العام وجميع رؤساء الاحياء بتنفيذ القرار اعتبار من اليوم دون تأخير.

و كان المحافظ قد أصدر قرارا بتكليف محمود السقا للقيام بعمل العميد ممدوح قناوي كمديرا لمكتب المحافظ لحين تعيين مديرا للمنصب .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا