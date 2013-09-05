محافظ بورسعيد يلغي ندب الموظفين والعاملين المنتدبين للمجالس المحلية

اصدر اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد قرار بإلغاء انتداب جميع الموظفين و العمال المنتدبين على المجالس المحلية بالمحافظة و الأحياء وعودتهم الى عملهم الاصلى .

واشار المحافظ ان استمرار المنتدبين بالمجالس المحلية مخالفة صريحة للقانون و إهدار للمال العام بعد صدور حكم قضائى بحلها .

و شدد المحافظ الي سرعة تنفيذ القرار و تنفيذ تعليماته، مؤكدا انه اعطي تعليمات واضحة وصريحة للسكرتير العام وجميع رؤساء الاحياء بتنفيذ القرار اعتبار من اليوم دون تأخير.

و كان المحافظ قد أصدر قرارا بتكليف محمود السقا للقيام بعمل العميد ممدوح قناوي كمديرا لمكتب المحافظ لحين تعيين مديرا للمنصب .