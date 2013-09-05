250 ألف جنيه لدعم موقف السيارات بسمنود

الغربية - محمد ناصف: منذ 10 دقيقة 4 ثانية

قرر اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية دعم مركز ومدينة سمنود بمبلغ 250 ألف جنيه لاستكمال موقف سيارات الأجرة الجارى إنشاؤه على مساحة 300 متر خارج الكتلة السكنية للقضاء على المواقف العشوائية داخل المدينة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ لمدينة سمنود وتفقد خلالها أعمال التطوير والتجميل بالحديقة الموجودة بمدخل المدينة أسفل الكوبرى العلوى وحقول الأرز الإرشادية صف 78 ذات الإنتاجية الأعلى من الأرز..حيث طالب المحافظ من مدير الإدارة الزراعية بموافاته على وجه السرعة بخطة الإدارة فى التخلص من مخلفات قش الأرز هذا العام والاستفادة منه كعلف للحيوان بعيدًا عن حرقه فى الحقول وتلويث البيئة.

> تفقد المحافظ محطة الغاز، حيث تم مد شبكة الغاز لعدد 13 ألف مشترك وأن الخطة هي تغطية الغاز ليشمل 28 ألف عميل بالمدينة.

> وتفقد المحافظ أيضًا محطة مياه الشرب المرشحة والتى تعمل بطاقة 500 ألف لتر/ث وتخدم مدينة سمنود وقراها بتكلفه 120 مليون جنيه وكذلك وحدة مرور سمنود الجديدة والتى تؤدى كافة الخدمات المرورية للمواطنين من استخراج رخص القيادة وحتى ترخيص وفحص السيارات القديمة والجديدة واطمأن المحافظ على استعدادت المدارس ونظافتها قبل بدء العام الدراسى الجديد.

> وقام بالمرور على مدرسة السادات الثانوية للبنات واطمأن على الحالة العامة للمدرسة ووصول الكتب الدراسية.