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شرب القهوة يومياً يحد من تدهور سرطان البروستاتا

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شرب القهوة يومياً يحد من تدهور سرطان البروستاتا شرب القهوة يومياً يحد من تدهور سرطان البروستاتا

كتب : الوطن الخميس 05-09-2013 10:16

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن الرجال الذين لديهم تاريخ مرضى، حيث أصيبوا بسرطان البروستاتا، والذين كانوا يشربون أربعة فناجين أو أكثر من القهوة يومياً قلّ لديهم ازدياد حدة المرض، كما قلت فرصة عودته، وذلك بنسبة 59%.

وشملت عينة الدراسة أكثر من ألف شخص ناجٍ من سرطان البروستاتا وتراوحت أعمارهم من 35 إلى 74 سنة، عند تشخيصهم لأول مرة بين عامى 2002 و2005، وقد تم إجراء مسح على طعامهم وعادات الشراب قبل سنتين من التشخيص.

وقد قام فريق البحث بتعقّب نتائج المريض لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تشخيصهم، ليبحثوا عن دلائل على تطور سرطان أو عودة الورم، وقد أقر 61% من العينة بأنهم شربوا كوباً واحداً على الأقل يومياً، فى حين أن 12% شربوا أربعة أكواب أو أكثر يومياً.

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