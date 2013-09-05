الفواكه تحمى من مرض السكرى

كتب : الوطن الخميس 05-09-2013 10:21

أثبتت نتائج دراسة حديثة أن الفواكه الكاملة، خصوصاً التوت والعنب والتفاح يمكن أن تؤدى إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، ذلك على عكس عصائر الفاكهة التى قد ترفع من خطر الإصابة بالمرض.

شملت عينة الدراسة ما يقرب من 190 ألف شخص شاركوا فى ثلاث دراسات بدءاً من عام 1984 حتى عام 2008.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الفواكه، خصوصاً التوت والعنب والتفاح على الأقل مرتين فى الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى بنسبة تصل إلى 23%، وذلك مقارنة بأولئك الذين تناولوا تلك الفواكه مرة فى الشهر، كما وجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا كوباً أو أكثر من عصير الفاكهة يومياً ازدادت لديهم عوامل الخطورة للإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى بنسبة 21%، مقارنة بالآخرين.