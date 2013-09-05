حقائق ونصائح لمرضى حب الشباب

أسباب الظهور: العوامل الوراثية والعادات الغذائية السيئة والبعد عن الرياضة.. والإقلال من الألبان

كتب : مصطفى أبوزيد الخميس 05-09-2013 10:28

من الحقائق العلمية المهمة أن حب الشباب من التغيرات الجلدية المهمة التى تحدث بنسبة 85٪ لجميع الشباب والشابات فى السن من لحظة البلوغ وحتى سن الخامسة والثلاثين.

وحب الشباب فى حقيقة الأمر يبدأ فى الظهور مع البلوغ وذلك، لأن تعرض الجسم إلى تأثير هرمونات البلوغ وخاصة البروجيستيرون سوف يؤدى إلى ظهور حب الشباب عند معظم البالغين وبنسب تكاد تكون متساوية فى الجنسين، أضف إلى ذلك أن الشباب المصابين بالمرض يكون لديهم إثارة زائدة فى مستقبلات الهرمونات على الخلايا المكونة لما يعرف باسم الجهاز الشعرى الدهنى «وهو منبت أو بيت حب الشباب» بشرط أن يكون هذا الجهاز يحتوى على نوع من الشعر، ما يعرف باسم «الزغب» «lanilgo hair» مما يؤدى إلى ظهور حب الشباب وحب الشباب يظهر بدرجات متفاوتة ما بين الخفيف والمتوسط والشديد معتمداً فى ذلك على عوامل وراثية، حيث إن إصابة أحد الوالدين بحب الشباب أثناء مرحلة الشباب يؤدى حتماً إلى ظهور حب الشباب فى أحد الأبناء إن لم يكن معظمهم، كذلك فإن العادات السيئة الغذائية وعدم الاهتمام بنظافة الوجه والبعد عن ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق يؤدى حتماً إلى ظهور حب الشباب وزيادة حدته وشدته.

* مشتقات فيتامين A لعلاج حب الشباب لها شروط واحتياطات ولا تتناولها الحامل

أما عن أنواع حب الشباب، فهناك الرؤوس السوداء المحببة بحبيبات مغطاة بالجلد أو قد يلتهب ويظهر بعض الحبيبات الصديدية أو قد يتحوصل ويلتهب ولهذا هو أشد وأشرس أنواع حب الشباب الذى يجب العناية بعلاجه مبكراً حتى نتجنب ظهور ندب وآثار وتليف بالجلد بعد شفائه.

ومريض حب الشباب يجب أن ينتظم فى مراجعته للطبيب المعالج والذى يجب أن يكون طبيباً متخصصاً فى الأمراض الجلدية والذى يختار للمريض ما يناسبه من علاج موضعى أو موضعى مع علاجات بالفم أو قد يقرر له العلاج بعقارات تؤخذ بالفم من مشتقات فيتامين «أ» والمعروفة بالاسم العلمى أيزوتريتنيون isotrEtinoin والذى يوصف بكورسات حسب الوزن على مدة لا تقل عن 6 أشهر مع ضرورة متابعة مستوى الدهون ووظائف الكبد طوال فترة العلاج على تجنب وضعه للسيدات اللاتى يرغبن فى الحمل وغير مصرح للحمل إلا بعد إيقاف العقار لمدة شهرين.

وأما عن العلاج بالليزر أو التقشر الكيماوى، فننصح به لإزالة والعلاج والشفاء من حب الشباب.

ومن النصائح المهمة لمريض حب الشباب ضرورة عدم الإفراط فى الأغذية التى تحتوى على اللبن الحليب وضرورة إنقاص كمية الألبان ومنتجات الألبان التى يتناولها المريض يومياً وتعويض الجسم بالأغذية الأخرى التى تحتوى على عنصر الكالسيوم مثل البيض والبقول والمكسرات مع ضرورة التبين أن الألبان بجميع درجات الدسم يجب الابتعاد عنها حتى ولو كانت خالية من الدسم.

كذلك يجب على المرضى الإقلال من المعجنات والمخبوزات والدهون والمقليات والإقبال على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة والملونة، واللحوم خالية الدهون بحيث تتناسب مع الوزن كما ننصح بضرورة الإكثار من شرب الماء وضرورة العناية بنظافة البشرة جيداً واستخدام بعض المنتجات التى تحتوى على نسبة من حامض السلسليك أو نسبة من الكبريت التى تستخدم كجل أو غسول للوجه إلى مرتين يومياً حسب طبيعة البشرة ودرجة ونوع حب الشباب.

الإقلال من منتجات الألبان يساعد على علاج حب الشباب

وأخيراً نطمئن الشباب أن حب الشباب من الأمراض الجلدية التى يمكن تجنبها بالغذاء والعناية بالبشرة والرياضة وإذا ما حدث المرض، فعلاجه سهل ومتوفر على يدى الطبيب المختص.