مجلس جامعة أسوان يوافق على إنشاء كلية حقوق

وافق مجلس جامعة أسوان فى اجتماعه الخامس عشر برئاسة الكتور “منصور كباش” رئيس الجامعة وبحضور اللواء “مصطفى يسرى” محافظ اسوان وبحضور نائبى رئيس الجامعة وعمداء الكليات المختلفة على بدء الدراسة فى 21 سبتمبر الحالى.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية الحقوق بالجامعة، و قبول تحويل 50 طالب بالفرقة السادسة من كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة إلى كلية الطب بجامعة اسوان، كما وافق المجلس على إنشاء وحدة الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بالجامعة كوحدة ذات طابع خاص.

و أعتمد المجلس فى إجتماعه تعيين عد من المدرسين والمدرسين المساعدين فى بعض كليات الجامعة.