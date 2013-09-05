فارس كرم: لم أفهم ما حصل في حفلي في تونس

رغم الوضع الأمني المتوتّر الذي تعيشه بيروت، لا زالت المهرجانات الصيفيّة والحفلات مستمرة وبنجاح كبير، في تأكيد على قدرة الشعب اللبناني على العيش وتحدي كل الظروف الصعبة.

واستكمالاً لليالي مهرجانات نابيه التي تقام شرق بيروت، أحيا الفنان فارس كرم بالأمس حفلاً جماهيرياً كبيراً، تكلّل بالنجاح وفاق الحضور الرقم المتوقع، نظراً للجماهيرية والشعبية التي يملكها فارس في كل أنحاء لبنان والبلاد العربية.

وقبل صعود فارس إلى المسرح، كان لـ "سيدتي نت" لقاءً معه حيث أكد أن هذه الليلة ستكون جميلة وسيشعل المسرح بإذن الله".

ولدى سؤالنا فارس عما حصل في حفله الذي أحياه قبل مدة قصيرة في تونس، وما حكي عن فشل حالحفل قال: "لم أفهم ما حصل، وهي قصة متعهدين ببعضهم البعض لا دخل لي بها، والصور تتكلم وعدد الناس يحكي عن نجاح الحفل"، وتابع ممازحاً: "على طول أنا مش ناجح مثل ما شفت".

الفرقة الموسيقية

لفت الحضور العلاقة القوية التي تربط فارس بفرقته والإنسجام والتناغم فيما بينهم، وقد أشعل فارس الجو بأغانيه الحماسية.

أحلى شي بلبنان

ووجه فارس التحية للجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني واكتفى بالقول: "أنتم أحلى شيء بلبنان".

انتظر فارس الآلاف ليرقصوا ويغنوا معه، ورددوا معه معظم أغانيه لاسيما أغنية "الأرجيلة" و"الغربة" التي غناها الجمهور بطريقة لافتة وسط حماس الجمهور.

لقطات مصورة من الحفل تتابعونها لاحقاً على موقع سيدتي نت