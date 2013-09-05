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أحمد سمير في فرنسا للعلاج من البرد

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أحمد سمير في فرنسا للعلاج من البرد أحمد سمير في فرنسا للعلاج من البرد

حرص أحمد سمير ظهير أيمن الزمالك على السفر لفرنسا للإطمئنان على صحته بسبب تكرار إصابته بارتفاع درجة حرارة ونزلة برد.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن اللاعب توجه إلى فرنسا عقب إصابته بارتفاع درجة الحرارة بشكل متكرر أخرها قبل مواجهة الزمالك وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا.

ولم يدخل سمير قائمة المباراة التي فاز فيها الزمالك بهدفين لهدف وحل حمادة طلبة في مركزه وقدم مباراة طيبة.

وشارك سمير في لقاء الجولة الثالثة أمام أورلاندو في جنوب إفريقيا رغم إصابته بارتفاع درجة الحرارة في اللقاء الذي خسره الزمالك 4-1.

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