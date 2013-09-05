هانز زيمر يظهر دعمه الكامل لاختيار بن آفليك في دور باتمان

كتب : عمرو عز الدين الخميس 05-09-2013 06:48

أظهر الملحن والمؤلف الموسيقي العالمي هانز زيمر دعمه الكامل للنجم الأمريكي بن آفليك، والذي اختير ليلعب دور البطل الخارق باتمان في الجزء الثاني من فيلم البطل الخارق سوبرمان Man of Steel.

وقال زيمر إن هذا الاختيار في اعتقاده هو اختيار جيد "أولا لأنه صانع أفلام عظيم، وذكي، ولم يكن ليقبل بالدور لو لم يشعر أنه يمكنه أن يخرج به بشكل صحيح".

وأضاف زيمر أن آفليك يبدو أكبر سنا هذه الأيام، وهو ما يحتاجه صناع الفيلم في شخصية باتمان، كما أبدى تقبلا أكثر لفكرة قيامه بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم، قائلا: "سوف أفكر في ذلك، وقد أعطيكم باتمان جديدا إذا قمت بذلك".

يذكر أن الجزء الثاني من فيلم سوبرمان سيشهد مواجهة بينه وبين باتمان، تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما، ويلعب دور سوبرمان البريطاني هنري كافيل، بينما باتمان يؤدي دوره بن آفليك، والفيلم من إخراج زاك سنايدر، ومن المقرر عرضه في الولايات المتحدة في السابع عشر من يوليو 2015.