انسحاب الوفد المصرى من «مالمو»

كتب : نجلاء أبوالنجا الخميس 05-09-2013 09:08

خيَّمت أجواء الارتباك على اليوم الثانى من مهرجان مالمو السينمائى للأفلام العربية بالسويد، بسبب ازدياد حدة التحرشات من أشخاص يرتدون «تى شرتات» عليها علامة رابعة الصفراء، بينهم مصريون، وتتراوح أعدادهم بين 10 و15، اضطر معها بعض أعضاء الوفد المصرى إلى الانسحاب رداً على عدم شعورهم بالأمان وعدم تدخل السفارة لحمايتهم.

فوجئ الوفد المصرى بوجود إخوان مرتدين علامة رابعة فى بهو الفندق دون تدخل الأمن بحجة أنهم سلميون، لكن حالة من الذعر سادت الحاضرين واضطرت إدارة المهرجان إلى طلب الشرطة لإجبار الإخوان على الخروج بالقوة لعدم حدوث تعرض للوفد المصرى.

عرض فى اليوم الثانى فيلم تسجيلى بعنوان «عيون الحرية» للمخرج رمضان صلاح، ومرت الأمور هادئة، ولكن بمجرد اقتراب عرض فيلم «فبراير الأسود» تجمع نفس الأفراد محاولين الاحتكاك بالمصريين، وعلى رأسهم المخرج محمد أمين وأحمد عاطف وأمير رمسيس والممثل والمنتج صلاح حنفى، أما عبير صبرى فاعتدوا عليها بألفاظ خارجة استدعت تحرير محضر ضدهم. اتصل الوفد المصرى بالسفارة فلم يجد أى رد فعل إيجابى، والشرطة السويدية قالت إنها غير مسئولة عن حماية الضيوف، فقرر معظم الوفد المصرى الانسحاب، أما المخرج أمير رمسيس ومحمود كامل والكاتب سيد فؤاد والمنتج صلاح الحنفى فقرروا الاستمرار ليضعوا حداً لهذه المواجهات من قِبل قلة تحاول الإساءة لمصر.