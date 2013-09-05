مسؤول بـ«البنتاجون»: واشنطن ستواجه خسائر بالمليارات إذا أوقفت مساعداتها للقاهرة

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وتتضمن عقود المبيعات العسكرية من الحكومة الأمريكية لمصر بندا يتطلب من الحكومة المصرية قبول المسؤولية عن تكلفة تلك الأسلحة حتى إذا لم تتسلم تمويلا عسكريا من الولايات المتحدة،

ورغم ذلك يقول محللون ومسؤولون كبار سابقون إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا أنهت المساعدة لمصر تماما.