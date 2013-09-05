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مسئول سودانى: الاتحاد الأفريقى تعهد بعدم إجراء استفتاء أبيى من طرف واحد

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مسئول سودانى: الاتحاد الأفريقى تعهد بعدم إجراء استفتاء أبيى من طرف واحد مسئول سودانى: الاتحاد الأفريقى تعهد بعدم إجراء استفتاء أبيى من طرف واحد

أكد مسئول لجنة الإشراف على قضية أبيى- جانب السودان- الخير الفهيم المكى، تعهد الاتحاد الأفريقى بعدم دعم استفتاء أبيى من جانب واحد، باعتبار أن ذلك يعد أمرا باطلا لا يستند على القوانين والاتفاقيات الموقعة بين الخرطوم وجوبا.

وقال المكى، وفقا لصحيفة السودانى الصادرة اليوم الخميس بالخرطوم- أن مندوب الاتحاد الأفريقى لدى لجنة الإشراف بوشوكو مقاتلى، أبلغه دعم الاتحاد لقيام المؤسسات المدنية والتشريعية بمنطقة أبيى -الحدودية المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه.

وأضاف، أن مندوب الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التى يرأسها ثابو أمبيكى، أكد مجددا عدم موافقة الآلية على إجراء استفتاء من طرف واحد، لآن المرجعيات الأساسية بمنطقة أبيى لا تخرج من بروتوكول المنطقة واتفاقية الترتيبات الأمنية بين البلدين.

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