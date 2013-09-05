"سيدتي نت" تكشف أسباب اختفاء باسم يوسف

الكثير من الأخبار ترددت مؤخراً حول أسباب توقَف برنامج "البرنامج" لباسم يوسف ومدى إمكانية استئنافه من عدمها، وللوقوف على كافة التفاصيل، اتصلنا بمحمد هاني رئيس تحرير البرنامج في قناة CBC الذي أكّد في تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، أنّ "برنامج باسم يوسف كان من المفترض عرضه في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، وهو نفس توقيت عرض الموسم الأول الذي انتهى قبل شهر رمضان، لكنّي تناقشت مع باسم واتفقنا على تأجيل عرض البرنامج لسببين، الأول حظر التجوال لأنّ البرنامج يتم تصويره مساءً وسط حضور جماهيري مكثف، وهذا ما سيكون مستحيلاً حالياً، والثاني أحداث العنف التي تمر بها مصر حالياً، والتي تشهد سقوط العديد من الشهداء، وبالتالي سيكون القالب الساخر للبرنامج غير لائق في ظل هذه الظروف".

وأضاف هاني "نتابع التفاصيل حالياً بصفة أسبوعية، وسنعمل على اختيار اللحظة المناسبة لعودة البرنامج مرة أخرى".

وحول الاتهام الذي يواجهه باسم يوسف من أنه لا يقدر على انتقاد السلطة الحالية، وأنّ هدفه كان إزاحة الإخوان من الحكم ومع انتهاء مهمته توقّف البرنامج، ردّ هاني بأن كل ما يقال في هذا الشأن مجرد هزل.

يذكر أن باسم يعيش حالياً ظروفاً أليمة بسبب وفاة والدته.