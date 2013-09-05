مصرع عامل في مشاجرة بين عائلتي “الديابات، الحوفي” بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة المنشاه، يفيد بوصول “محمود أحمد حسن” 33 سنة عامل، ينتمي لعائلة الديابات، يقيم بناحية اولاد علي بدائرة المركز، إلي مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي عقب ذلك، إدعاء تعدي من آخرين.

بالأنتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفي “رشدي أحمد حسن” 30 سنة عامل، إتهم كلا من “هاني عبد اللاه” 25 سنة حاصل علي دبلوم، وشقيقه “المنشاوي عبد اللاه” 28 سنة، وينتميان لعائلة الحوفي، بالتعدي علي المذكور بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة.

أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي عن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7334 جنح المركز لسنة 2013 وبالعرض علي النيابة العامة قررت إنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها ويصرح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب.