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صحيفة إماراتية تشيد بفضح مخططات الإخوان للسيطرة على مصر

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صحيفة إماراتية تشيد بفضح مخططات الإخوان للسيطرة على مصر صحيفة إماراتية تشيد بفضح مخططات الإخوان للسيطرة على مصر

قالت صحيفة (الخليج) الإماراتية الصادرة اليوم الخميس إن الوثائق التي نشرت عن مخططات الإخوان خلال وجودهم في السلطة لأخونة والسيطرة على مؤسساتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية تكشف حجم ما كانوا يعدونه لاختطاف مصر ووضعها في قبضتهم .. كذلك تكشف نواياهم الإقصائية المعادية لكل القوى السياسية والمجتمع المدني وتعري بالتالي كل مزاعمهم بشأن إيمانهم بالديمقراطية وتداول السلطة.
> وتحت عنوان “مخططاتهم تكشفهم”، أكدت الصحيفة أن وضع اليد بالكامل على مصر كان هدفهم وهو ما كانوا يسعون إليه ويعملون من أجله بالممارسة اليومية .. موضحة أنهم يريدون أن تكون مصر قاعدة لمشروعهم في المنطقة لأنهم وجدوا أن سيطرتهم على السلطة بكل مفاصلها فرصة لن تتكرر بعد أن ظلوا لسنوات يمارسون العمل السري لتحقيق هذا الهدف.
> وأشارت إلى أنه كان واضحا منذ أن ركبوا قطار الثورة متأخرين أنهم يمهدون لهذا الهدف ومن أجله مارسوا شتى أشكال التلفيق والتدليس بادعاء الامتثال لصناديق الاقتراع واحترام الإرادة الشعبية والقبول بالتعددية السياسية ومشاركة القوى والأحزاب السياسية التي شاركت في صنع الثورة .. وهى مبادئ تتناقض في الأساس مع ممارستهم ومعتقدهم السياسي والديني ووصل بهم الأمر درجة أن الرئيس المعزول محمد مرسي قدم تعهدات لهذه القوى بهذا الخصوص كي يضمن تأييدها في معركة الرئاسة التي كانت محصورة يومها بينه وبين أحمد شفيق.
> وأكدت الخليج أن السيطرة على مصر وتزييف دورها وتاريخها وحضارتها وتراثها واقتلاعها من جذورها وضرب وحدتها الوطنية التاريخية والعبث بمكوناتها كان هو الهدف النهائي للإخوان كما تكشفه المخططات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام .. لذا فإن ما انتهى إليه الإخوان كان متوقعا وحتميا لأنهم كانوا يجدفون ضد التاريخ بل ضد حقيقة مصر وأن ما سعوا إلى تحقيقه على عجالة كي يتمكنوا من رقاب المصريين سرعان ما انكشف وأدركه الشعب المصري الذي قام بثورته واقتلعهم.

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