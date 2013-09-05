ماجد المهندس الأكثر أناقة بتصويت "سيدتي نت"

استطاع الفنان ماجد المهندس أن يتصدّر لائحة النجوم الأكثر أناقة في تصويت أجراه موقع "سيدتي نت" الأسبوع الفائت، حيث حصد 2416 صوتاً وتبعه في المرتبة الثانية النجم كاظم الساهر بـ1415 صوتاً، فيما كان الفرق شاسعاً بين الساهر والنجوم الآخرين.

ولماجد نسبة عالية من المعجبين في العالم العربي، فهو من الفنانين الذين يتمتعون بإحساس مرهف وصوت دافئ، كما أن أغنياته، التي تتميز بشاعريتها وكلماتها العاطفية، استطاعت أن تدخل قلوب المستمعين وتؤثر بهم. هذا بالإضافة الى أن حضوره على المسرح حضور أنيق وهادئ، وهذا ما نراه بشكل واضح في الصور المرفقة أعلاه، والتي تظهر لنا ذوقه الكلاسيكي الراقي. وإطلالات ماجد غالباً ما تعنونها الأزياء الرسمية، كالبدلات الأنيقة المزيّنة، في معظم الأوقات، بمنديل ملوّن، والسترات المصمّمة من أقمشة لمّاعة وطبعات لافتة. وهي، من دون شك، خيارات جريئة ومتميّزة.

وقد تكون هذه الأسباب كافية لحصوله عل هذا الكمّ من الأصوات التي منحته لقب النجم الأكثر أناقة. فهل أنت راضية عن هذه النتيجة؟