10 إعلاميات في سباق مع الأناقة

أضواء الشهرة والأناقة التي ترصدها عدسات الكاميرات ليست حكراً على الممثلات والمغنيات. فإطلالات الإعلاميات ومقدمات البرامج، تلفت أنظارنا وتبهرنا في معظم الأوقات. وقد تكون إطلالاتهن على الشاشة الصغيرة وفي برامجهن الخاصة بسيطة وبعيدة عن التكلّف، ولكن الفخامة والرقيّ سرعان ما يعنونان إطلالاتهن في المناسبات الهامة.

إليك أبرز 10 إعلاميات عربيات، تصدرن صفحات المجلات واهتمام المشاهدين. من برأيك تستحق لقب الأكثر أناقة؟

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