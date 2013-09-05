4 مليارات جنيه مستحقات سنوية للمصرية للاتصالات لدى شركات المحمول

قال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات اليوم، إن مستحقات الشركة لدى شركات الهاتف المحمول فى مصر تصل سنويا إلى نحو 4 مليارات جنيه (571.5 مليون دولار).

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات، خدمات الترابط إلى شركات "موبينيل" و"فودافون مصر" و"اتصالات" لتمرير المكالمات، تحصل مقابلها على عوائد سنوية.

وقال النواوى فى مؤتمر صحفى للشركة اليوم الأربعاء بالقاهرة، إن دخول الشركة فى سوق المحمول سيعزز من هذه التعاملات خلال السنوات المقبلة.

وتسعى "المصرية للاتصالات" للحصول على ترخيص للخدمات المتكاملة، يتيح لها تقديم خدمات الهاتف المحمول.

والمصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80%، هى المشغل الوحيد للاتصالات الثابتة فى البلاد، كما تمتلك 44.9% من شركة فودافون مصر للهاتف المحمول.

وقالت الشركة، إنها سجلت أرباحا صافية خلال الربع الثانى من العام الحالى، بقيمة 896 مليون جنيه (128 مليون دولار )، بزيادة بلغت نسبتها 45.5% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفع سهم الشركة فى البورصة المصرية فى نهاية تداولات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.41%، مسجلا 12.31 جنيه.