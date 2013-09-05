عقار "أنونجليزا" الجديد للسكر آمن على القلب

بددت دراسة طبية حديثة شكوك ومخاوف العديد من الأطباء حول مدى سلامة وأمان عقار"أنونجليزا" المعالج للسكر على سلامة القلب وسط المخاوف التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول دوره فى زيادة فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى توصلت فيه الأبحاث إلى بعض النتائج التى آثارت دهشة الباحثين إلا وهى ارتفاع معدلات دخول مريضات السكر اللاتى يتناولن العقار متأثرين بإصابتهن بهبوط فى عضلة القلب.

وأكد الباحثون بشركة "أسترا زنيكا" للصناعات الدوائية والمنتجة للعقار، وذلك بالتعاون مع عملاق الصناعات الدوائية "بريستول مايرز سكويب" أن النتائج المتوصل إليها تعد بمثابة دليل إرشادى للأطباء القلب يمكنهم من تحسين الاستفادة من العقار الجديد مع تقييم وتجنب أعراضه الجانبية على المرضى خاصة السيدات.

وقد أثيرت قضية سلامة بعض العقاقير الطبية المعالجة للسكر لأول مرة فى عام 2010، فى أعقاب ما أثير من شكوك حول ضلوع عقار"أفانديا"فى زيادة مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية.

وكانت عدد من الدراسات السابقة قد أشارت إلى مساهمة عقار " أفانديا" بنسبة 43% فى مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية فى مقابل 64% من فرص الوفاة مبكرا متأثرين بالإصابة بأمراض القلب.