دراسة: التجارب والحوادث المؤلمة للأطفال تعرضهم لخطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من المعهد الوطنى الفرنسى للصحة والأبحاث الطبية عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن الذكريات الأليمة والمواقف الصعبة التى يتعرض لها الأطفال والمراهقين، وتأثير ذلك على صحتهم.

وأشار الباحثون أن تعرض المراهقين والأطفال إلى التجارب المؤلمة والصادمة يرفع بشكل ملحوظ خطر تعرضهم للوفاة المبكرة، حيث كشفت النتائج التى شملت 15000 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 7 و16 عاما، أن الرجال والسيدات الذين عانوا من مواقف صادمة وتجارب مؤلمة خلال طفولتهم ارتفع بشكل ملحوظ تعرضهم للوفاة قبل بلوغ عمر الخمسين عام مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعرضوا إلى مواقف صعبة خلال طفولتهم.

وأضاف الباحثون أن السيدات اللاتى تعرضن لحادثة صعبة خلال طفولتهن قبل بلوغ عمر 16 عام ،ترتفع فرص تعرضهن للوفاة المبكرة بنسبة 66% قبل بلوغ عمر 50 عام، بينما ترتفع النسبة إلى 80% عند تعرضهم إلى حادثين مؤلمين.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "BMC Public Health"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الرابع من شهر سبتمبر الجارى.

>