كيف تنقذ شخصا مصابا بالشردقة لحين وصول الإسعاف؟

يموت المئات سنويا بسبب الشردقة والغصة، وذكر موقع " Deutsche Welle "

> أنه تحدث الشردقة غالبا عند محاولة ابتلاع لقمة كبيرة قبل مضغها جيدا، أو عند الكلام والضحك أثناء تناول الطعام، وإذا حدث انسداد جزئى فى مجرى التنفس، فإن المصاب يستطيع أن يسعل بقوة لإزالة الجسم الغريب من حلقه، لكن قد يتحول الانسداد الجزئى إلى انسداد كامل لمجرى التنفس، عندها لا يستطيع المصاب السعال ولا الكلام، وقد يفقد الوعى وفى الحالات الاضطرارية يجب استدعاء طبيب الإسعاف، وإلى حين وصوله يجب تقديم الإسعافات الأولية.

ويحذر من رفع الطفل عاليا وضربه، لأن ذلك قد يؤذى فقرات الرقبة، يجب وضع الطفل بشكل يكون رأسه متجها نحو الأسفل وضربه برؤوس الأنامل أربع أو خمس مرات على ظهره بشكل سريع وبقوة.

أما المصابون الكبار أو الأطفال الكبار فيجب مطالبتهم بالانحناء إلى الأمام أو الجلوس على الركبتين ثم الضغط بقبضة اليد أسفل الصدر وفوق السرة والضرب بكف اليد الثانية على الظهر، كما هو الحال عند الرضع يجب ضرب الظهر خمس مرات متتالية، ومن المهم أن يكون الجسم منحنيا إلى الأمام، ما يساعد على خروج الجسم المبتلع من خلال الضربات الخمس على الظهر وبحكم الجاذبية الأرضية له من خلال الفم، وتعرف هذه الطريقة المتبعة لإزالة الأجسام الغريبة من مجرى التنفس بـ"مناورة هايمليش"، وهايمليش هو الطبيب الأمريكى الذى اكتشفها.