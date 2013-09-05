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ضبط اثنين من أنصار المعزول وبحوزتهم سيارة مسروقة ومنشورات تهاجم الجيش

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ضبط اثنين من أنصار المعزول وبحوزتهم سيارة مسروقة ومنشورات تهاجم الجيش ضبط اثنين من أنصار المعزول وبحوزتهم سيارة مسروقة ومنشورات تهاجم الجيش

صورة أرشيفيه

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهره من ضبط كلا من “عمرو محمد إبراهيم فرحات” سن 33، و حسن حسين فياض خليل” سن 23، ، وكانا يستقلان سياره رقم “ف ج ط 387″ ماركة نيسان صني ذهبي اللون و بدون لوحة معدنية خلفية، و بالكشف الفني عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6377 لسنة 2012 جنح القاهرة الجديدة أول، ملك المواطنة “عزة محمد إبراهيم محمد” سن 48 ربة منزل.

و عثر بداخلها علي منشورات تندد بالإنقلاب العسكري وتهاجم القوات المسلحة على وقوفها بصف الشعب المصرى  وأوراق خاصه لحزب تحت الإنشاء “تحرير ”.

و باستكمال الفحص إعترف الاول بسرقة السيارة من مالكها منذ حوالي 9 أشهر حال عمله عليها كسائق بأسلوب ” المفتاح المصطنع ” وأضاف بأنه من مؤيدي الرئيس المعزول وكان ضمن المعتصمين بميدان رابعة العدوية ومسجد الفتح، وانه تحصل على كشف خدمات أفراد قسم المرور المضبوط بحوزته حال تواجده أثناء أحداث ميدان رمسيس بتاريخ 17-8-2013.

وبإستدعاء المجني عليها تعرفت علي السياره و إتهمته بسرقتها، و تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الاصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من أخرى.

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