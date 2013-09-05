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الأزمة السورية تترأس إهتمامات قمة العشرين في روسيا

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الأزمة السورية تترأس إهتمامات قمة العشرين في روسيا الأزمة السورية تترأس إهتمامات قمة العشرين في روسيا

يجتمع قادة دول العالم في قمة العشرين اليوم الخميس في سان بطرسبورغ في روسيا. وسيبذل الرئيس الأمريكي باراك أوباما جهوده للدفع بالموافقة على توجيه ضربة عسكرية لسوريا لمعاقبة السورية على استخدامها المزعوم للاسلحة الكيمياوية بحسب ما أفادت “بي بي سي”.
> واستطاع أوباما الحصول على مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي على مشروع قرار طرحه يتضمن توجيه ضربات عسكرية لمعاقبة الحكومة السورية.

وقال أوباما في ستوكهولم إن على المجتمع الدولي ان يضع “خط أحمر” يحظر استخدام الاسلحة الكيميائية مؤكدا انه “لا يمكن لزوم الصمت حيال استخدام الأسلحة الكيماوية” في ضواحي دمشق”.
> من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -المناهض لفكرة شن حملة عسكرية على سوريا- عشية إنعقاد القمة التي يستضيفها في سانت بطرسبورغ من أن أي “تدخل غربي في سوريا من دون موافقة الأمم المتحدة يعتبر غير مقبول”.

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