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تثبيت 8 آلاف موظف مؤقت بهيئة الصرف بوزارة الري

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تثبيت 8 آلاف موظف مؤقت بهيئة الصرف بوزارة الري تثبيت 8 آلاف موظف مؤقت بهيئة الصرف بوزارة الري

الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور  محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري بأنه صدر قرار تثبيت 8000 مؤقت من العاملين بهيئة الصرف على درجات دائمة بالباب الاول اعتبارا من 1/9/2013 ، وذلك بعد أن امضوا ستة أشهر على الباب الاول من تاريخ موافقة وزارة المالية على نقلهم.

وأضاف أن باقي العاملين المؤقتين بالهيئة وتبلغ نسبتهم 50% قد تمت مراجعة اوراقهم من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وفي انتظار موافقة وزارة المالية لنقلهم على الباب الاول حيث يتم تثبيتهم بعد مرور ستة أشهر وبذلك يكون قد تم تثبيت جميع العاملين بهيئة الصرف.

كما أشارت المحاسبة  هناء ماضي رئيس قطاع الشئون المالية وادارة الموارد البشرية أن مصلحة الري ستصدر قرارا بتثبيت نسبة الخمسين بالمائة الأولى من العمالة المؤقتة لديها والبالغ عددهم حوالي 12 ألف موظف وذلك في اول اكتوبر من هذا العام ، اما بالنسبة للديوان العام فقد صدر قرار تثبيت نسبة الخمسين بالمائة الأولى من العمالة المؤقتة به وعددهم 75 اداري في اول اغسطس الماضي ، وسيتم استكمال تثبيت باقي المؤقتين في قطاعات الوزارة فور الحصول على موافقة المالية.

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