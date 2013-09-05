منظمة أمريكية تضع مصر فى المركز الـ25 لأعلى الدول اضطهاداً للمسيحيين

حملة توقيعات تطالب «أوباما» باشتراط منح المعونة لمصر بحماية الكنائس

كتب : مصطفى رحومة منذ 15 دقيقة

وضعت منظمة «الأبواب المفتوحة» الأمريكية، مصر فى المرتبة الـ25 بين الدول الأكثر اضطهاداً للمسيحيين فى العالم، عن عام 2013، مشيرة إلى أنها استطاعت جمع 430 ألف دولار كمساعدات طارئة للأقباط الذين استهدفت منازلهم، وجرى حرقها على أيدى متشددين، فضلا عن المساعدة فى إعادة بناء الكنائس المحترقة.

من جانبه، أطلق المركز الأمريكى للقانون والعدالة حملة توقيعات لمطالبة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، بأن تكون المساعدات الخارجية لمصر مشروطة بحماية الحكومة للمسيحيين والكنائس، وقال، فى بيان أمس الأول، إنه حصل على موافقة 37 ألف أمريكى على هذا المطلب، مشيراً إلى أن مطلبه يهدف لحماية الأقليات القبطية بمصر، والتى يوجه الإسلاميون لها غضبهم، بحجة مسئوليتهم عن الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى. من جهة أخرى، ينظم أقباط المهجر بأمريكا مسيرة بعد غدٍ السبت، أمام البيت الأبيض، لرفض محاولات قصف سوريا. وقال مجدى خليل، مدير منظمة التضامن القبطى، إن الهدف من مسيرتهم التأكيد أن مسيحيى الشرق الأوسط لن يكونوا وقودا للحروب الأمريكية الرعناء، محذراً من تكرار مأساة مسيحيى العراق فى سوريا.