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الإمارات تبلغ الحكومة استعدادها لتسليح الجيش المصري

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الإمارات تبلغ الحكومة استعدادها لتسليح الجيش المصري الإمارات تبلغ الحكومة استعدادها لتسليح الجيش المصري

الفريق

كشفت مصادر مطلعة عن «استعداد الإمارات لشراء أسلحة لمصلحة الجيش المصري»، وقالت: إن «دولة الامارات أبلغت المصرية استعدادها توفير الأموال اللازمة لشراء الأسلحة المطلوبة للقوات المسلحة في ظل قطع عدد من الدول العلاقات العسكرية مع ».

وأكدت المصادر لصحيفة «الراي» الكويتية، أن «القوات المسلحة لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بقطع العلاقات العسكرية، أو وقف المناورات المشتركة مع بعض الدول، خصوصا أن الجيش يعتمد على أكثر من مصدر للتسليح وشراء قطع الغيار، فضلا عن أنه يشارك العديد من الدول في مناورات مشتركة مثل وغيرها».

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