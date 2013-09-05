الإمارات تبلغ الحكومة استعدادها لتسليح الجيش المصري

كشفت مصادر مطلعة عن «استعداد الإمارات لشراء أسلحة لمصلحة الجيش المصري»، وقالت: إن «دولة الامارات أبلغت الحكومة المصرية استعدادها توفير الأموال اللازمة لشراء الأسلحة المطلوبة للقوات المسلحة في ظل قطع عدد من الدول العلاقات العسكرية مع مصر».

وأكدت المصادر لصحيفة «الراي» الكويتية، أن «القوات المسلحة لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بقطع العلاقات العسكرية، أو وقف المناورات المشتركة مع بعض الدول، خصوصا أن الجيش يعتمد على أكثر من مصدر للتسليح وشراء قطع الغيار، فضلا عن أنه يشارك العديد من الدول في مناورات مشتركة مثل السعودية وغيرها».