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الدستور يرفع اصبع التوحيد في وجه أردوغان ويطلق حملة “مصر واحدة”

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الدستور يرفع اصبع التوحيد في وجه أردوغان ويطلق حملة “مصر واحدة” الدستور يرفع اصبع التوحيد في وجه أردوغان ويطلق حملة “مصر واحدة”

اطلق شباب حزب الدستور صباح اليوم حملته تحت شعار: “ واحدة..امل واحد لشعب واحد..دولة ديمقراطية حديثة”

جاء شعار الحملة مذيلا ليد ترفع اصبع التوحيد علي خلفية زرقاء في اشارة واضحة لاستهداف الشعار الذي رفعه اردوغان علي خلفية صفراء وتداوله معتصمي رابعه والذي رفع فيه اصابعه الاربعة.

وقد قام عدد كبير من اعضاء حزب الدستور والنشطاء بتداول شعار الحملة واستبدال صورهم علي وسائل التواصل الاجتماعي بالشعار مؤكدين انها الخطوة الاولي يليها توزيعه و رفعه لافتات فعليا في كل مكان في مصر.
> ووجهت جميلة اسماعيل امين تنظيم الحزب نداءا عبر حسابها علي تويتر لمتابعيها-الذي اقترب عددهم من المليون متابع-بضرورة التمسك بوحدة البلاد ووضوح الهدف وهو الدولة الديمقراطية الحديثة وحذرت اردوغان علي حسابه بالانجليزية قائلة: “مصر ليست خمسة ولا اربعة ولا اتنين.مصر واحدة ضد التدخل الخارجي وضد الفتن وضد عبثك واصابعك فانتبه”وتابعت : انت ترفع اصابعك الاربعة و نحن نرفع اصبع التوحيد” .
> وصرحت مهيرة حسن مسؤول التسويق بحزب الدستور ان فريق التسويق و التصميمات والعمل الجماهيري والتواصل الاجتماعي سوف يدشنوا الحملة مساء الخميس في برنامج القاهرة اليوم علي قناة اوربت. واضاف وليد جبريل امين العمل الجماهيري ان الحملة ستصل الي شوارع و قري و مراكز مصر خلال ايام بسواعد شباب الحزب.

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