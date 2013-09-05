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جماعة الفرقان تعلن مسئوليتها عن إستهداف السفن قناة السويس وتحذر من ضربات قاسمة

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جماعة الفرقان تعلن مسئوليتها عن إستهداف السفن قناة السويس وتحذر من ضربات قاسمة جماعة الفرقان تعلن مسئوليتها عن إستهداف السفن قناة السويس وتحذر من ضربات قاسمة
أرشيفية - القناة

أرشيفية – القناة

ذكر بيان منسوب لما يسمي بجماعة الفرقان أعلنت فيه عن مسئوليتها عن إستهداف المجري الملاحى لقناة السويس.

وقال البيان المنسوب لجماعة الفرقان أن العمليات التي يقوم بها التنظيم تاتي ردا علي الديموقراطية والإنتخابات التي أشربوها في قلوبهم مشيرا إلي أنهم نصحو من قبل بأن هذا ليس هو الطريق ولكن الطريق هو سنة الله ورسولة والتي لامجال للإلتفاف عليها.

مؤكدين أن الدين يقوم علي جهاد المرتدين والكفار وأتباعهم لابتسليم رقاب المستضعفين من النساء والولدان لأحفاد مسيلمة الكذاب علي حد وصف البيان :”
> وقال البيان المنسوب لجماعة الفرقان ” نحن المسئولون عن تفجير المجري الملاحي للقناة للمرة الثانية ونعد بإستهدافة مرات أخري بالإضافة إلي ضربات أخري قاسمة للنظام وأعوانه ومؤسساته محذرا علي أن القادم أدهي وأمر علي حد وصفهم .

البيان المنسوب لجماعة الفرقان

البيان المنسوب لجماعة الفرقان

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