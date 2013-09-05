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سفير تركيا بعد عودته إلى مصر: القاهرة وأنقرة يدا واحدة ونحرص على علاقات الشراكة في المنطقة

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سفير تركيا بعد عودته إلى مصر: القاهرة وأنقرة يدا واحدة ونحرص على علاقات الشراكة في المنطقة سفير تركيا بعد عودته إلى مصر: القاهرة وأنقرة يدا واحدة ونحرص على علاقات الشراكة في المنطقة

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

أكد حسين عوني بطمان سفير تركيا لدى حرص بلاده على أن تكون مصر قوية موحدة دائما.

وقال بطمان في تصريحات صحفية لدى وصوله مطار القاهرة عائدا من إسطنبول في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن مصر وتركيا يدا واحدة وأن تركيا تحرص على استقرار مصر، مؤكدا على حرص تركيا على استمرار علاقات الشراكة مع مصر والاستقرار في المنطقة.

كان السفير التركي غادر القاهرة في 16 أغسطس الماضي عقب توتر في العلاقات بين البلدين واستدعاء مصر لسفيرها لدى تركيا بعد أن صدرت تصريحات عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان طالب فيها مجلس الأمن بعقد جلسة عاجلة لبحث الأوضاع في مصر، وقيام التركية باتخاذ مواقف ضد إرادة الشعب المصري واختياراته إضافة إلى إدلاء رئيس الوزراء التركي بتصريحات اعتبرتها مصر تدخلا في شأنها الداخلي.

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