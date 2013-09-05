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تسليم 5 مشاريع مدرسية جديدة

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تسليم 5 مشاريع مدرسية جديدة تسليم 5 مشاريع مدرسية جديدة

 خالد الذيابي (الطائف)

يعقد تعليم الطائف، برئاسة المدير العام الدكتور محمد حسن الشمراني، اجتماعه اليوم لمتابعة تسليم المباني المدرسية الجديدة وتجهيزها، حيث تتم مناقشة ومتابعة خمسة مشاريع هي مشروع الفطيم بني مالك (بنات) ومشروع متوسطة وثانوية الخيالة (بنين) ومشروع مجمع المعتصم بالله (بنين) ومشروع ابتدائية ومتوسطة المناضيح ببني الحارث (بنات)، كما يتم نقل الاجتماع عبر الشبكة الإلكترونية مع القسم النسائي.من جهة أخرى، طالبت إدارة الأمن والسلامة بتعليم الطائف من مديري مكاتب التربية والتعليم تزويدها بأرقام هواتف مديري المدارس والحراس؛ تحسبا لأي طلب قد يتطلب الاتصال بهم والتعامل مع الحالات الطارئة وإنجاز المطلوب في وقت قصير للمحافظة على السلامة المدرسية. الجدير بالذكر أن إدارة الأمن والسلامة تعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات عن المدارس.

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