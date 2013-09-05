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سيول الدائري والشفا تستوقف المتنزهين

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سيول الدائري والشفا تستوقف المتنزهين سيول الدائري والشفا تستوقف المتنزهين

 ماجد النفيعي (الطائف)

أغرت غزارة الأمطار التي هطلت على محافظة الطائف عصر أمس الأسر على الخروج من المنازل والتنزه في الأجواء الخلابة التي شكلت من خلالها جريان السيول على جانبي طريقي الشفا والدائري لوحة جمالية اعتادت عليها مدينة الورد فترة الأمطار.وقد شهد حي أم العراد أمس بعد توقف الأمطار قبيل فترة المغرب بساعة، إلى توافد أرتال المركبات العائلية للخروج والاستمتاع بالأجواء بعد الأمطار، في حين جرت كميات من السيول على جانبي طريقي الشفا والدائري واستوقفت الكثير من الأسر، التي استغلت فرصة التقاط الصور بعدسات الجوال أثناء تداخل ضوء الشمس مع الغيوم.وقد ملأت السيول العديد من المزارع على الطريق الدائري بعد الأمطار الغزيرة، والتي كانت تتدفق من الجبال المجاورة للمنطقة لتصب بجوار الطريق السريع.وأشارت مصادر لـ«عكاظ» إلى أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار خلال الأيام القادمة.

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