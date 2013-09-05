نائب أمير القصيم يوجه بمهرجان سنوي لـ «عنب» عيون الجواء

واس (الصلبية)
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، بإقامة مهرجان سنوي لمنتج العنب في مركز الصلبية التابع لمحافظة عيون الجواء.وشاهد سموه لدى زيارته المركز البارحة الأولى أصنافا فاخرة من العنب من إنتاج مزارع مركز الصلبية، مبديا إعجابه بجودته.وكان سموه التقى فور وصوله مقر المركز رئيس المركز خالد بن كساب بن مشلوط، وأهالي المركز الذين رحبوا بسموه والسلام عليه، مستمعا إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تخللته عدة كلمات وقصائد ترحيبية بسموه.عقب ذلك زار سموه الشيخ مزعل بن حمود بن مشلوط الذي رحب بسموه وشكر له زيارته للمركز التي تعد امتدادا للتواصل والرعاية الكبيرة التي يوليها ولاة الأمر للمواطنين.إثر ذلك زار سموه الشيخ متعب بن رديني بن مشلوط، والشيخ نافع بن خالد الحربي في منزليهما، شاكرين لسموه هذه الزيارة.وعبر سمو نائب أمير منطقة القصيم عن سعادته بزيارة مركز الصلبية، ضمن زيارات التواصل بين المسئولين والمواطنين التي تؤتي ثمارها في تعزيز المحبة وتبادل المشاعر الطيبة ما بين المواطنين والمسئولين.وقال سموه «نحن نسير على نهج القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، حفظهم الله، في الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم»، مشيدا بأهالي مركز الصلبية وإخلاصهم لوطنهم.وأضاف سموه «دائما نستمد العون من الله تعالى في كل ما يخدم هذا الوطن، وأقصى نقطة في كل منطقة هي مثل أقرب نقطة إلى القلوب، وليطمئن المواطن في الأماكن البعيدة بأنه غير بعيد عن الاهتمام وتلمس الاحتياج».ونقل سموه تحيات القيادة الرشيدة للمواطنين في مركز الصلبية والمراكز القريبة منه، كما عبر أهالي مركز الصلبية عن بالغ تحياتهم وشكرهم للقيادة الرشيدة ودعواتهم بأن يحفظ الله تعالى البلاد وقيادتها، وأن يديم عليها الأمن والأمان ورغد العيش.حضر الزيارة وكيل الإمارة المساعد للشئون الأمنية عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان، ونائب مدير شرطة منطقة القصيم العميد ناصر بن صالح الدويسي، ومحافظ عيون الجواء محمد بن عبدالله بن حجاج وعدد من المسئولين.