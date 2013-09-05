اللقاء التوعوي الخامس للصحة المدرسية 3 المقبل

مريم الصغير (الرياض)

يرعى سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله فعاليات اللقاء التوعوي الخامس للصحة المدرسية تحت عنوان «صحتنا النفسية والتحديات المعاصرة»، وذلك في قاعة الملك فيصل بمقر فندق الإنتركونتيننتال بالرياض في الفترة من يوم الاثنين الموافق 3-5 من شهر ذي القعدة ولمدة ثلاثة أيام.كما سيكون هناك حضور فاعل لمنسوبي التربية والتعليم، بمعية مدير عام التربية والتعليم الدكتور إبراهيم المسند، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية الدكتور سليمان بن ناصر الشهري.ويتضمن اللقاء محاضرات وورش عمل بمشاركة نخبة من الأطباء وأساتذة الجامعات والأخصائيين والمدربين من جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومجمع الأمل وكلية الملك فهد الأمنية ومستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض وأبها وإدارة التوجيه والإرشاد وإدارة التدريب التربوي وجامعة القصيم وعدد من الجهات، ويحظى اللقاء برعاية اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية وتم توجيه الدعوة للمرشدين الطلابيين ومعلمين ومشرفين تربويين بنين وبنات وقيادات تربوية.