نقل 1075 مريضاً بالإخلاء الطبي خلال 8 أشهر

منصور الشهري (الرياض)

نفذت إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة مطلع هذا العام وخلال ثمانية أشهر عمليات إخلاء طبي جوي نقلت من خلالها ما يزيد على 1014 مريضا داخل المملكة و 61 مريضا دوليا على مستوى العالم.واوضحت إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة امس ان ما تم خلال الاشهر الثمانية الماضية يعكس ما وصلت إليه قواتنا المسلحة بشكل عام، والخدمات الطبية للقوات المسلحة على وجه الخصوص بما تمتلكه من أسطول لطائرات الإخلاء الطبي الجوي والتي تقدم مثالا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم من خلال عملها والذي لم يتوقف يوما، ويتجلى ذلك في العديد من المهام الإنسانية والطبية ومن ذلك ما تم مؤخرا استجابة للأمر الكريم بنقل مريض من منطقة جازان كان يعاني من سمنة مفرطة يصعب معها نقله بالوسائل التقليدية إلى مستشفيات متخصصة وبعد إتمام الإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الصحة والدفاع المدني تم تجهيز طائرة مخصصة للنقل من نوع C130 ساهمت بعد توفيق الله في إتمام نقل المريض إلى الرياض.كما تم نقل الطفلين السياميين من محافظة جدة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض إنفاذا للأمر الكريم.وبينت أن إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة تضم كوادر طبية تم تدريبهم في أفضل المرافق التعليمية والتدريبية داخليا وخارجيا قبل تشرفهم بالالتحاق ضمن طواقم العمل في مجال الخدمة الطبية الجوية.وأبان اللواء الطيار الركن طلال بن ضيف الله الغامدي مدير إدارة الإخلاء الطبي الجوي للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تقدم في مختلف المجالات من خلال ما يوليه ولاة الأمر من دعم ومتابعة لكل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات الوقائية والعلاجية وتوفير أحدث السبل لإيصال الخدمات الصحية إلى كل من يحتاج إليها في مختلف مناطق المملكة وخارجها سواء على مستوى نقل الأعضاء والمرضى ونقل الفرق الطبية.تجدر الإشارة إلى أن إدارة الاخلاء الطبي الجوي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة تضم أسطولا متكاملا من مختلف أنواع الطائرات العمودية والنفاثة التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والإسعافية.