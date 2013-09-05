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اليوم.. وزير التعليم يزور مركز تنمية الطفولة المبكرة بأكتوبر

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اليوم.. وزير التعليم يزور مركز تنمية الطفولة المبكرة بأكتوبر اليوم.. وزير التعليم يزور مركز تنمية الطفولة المبكرة بأكتوبر

قال محمد عبد المقصود، رئيس المدينة التعليمية، بمدينة السادس من أكتوبر، إن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، سيزور مركز تنمية الطفولة المبكرة الملحق بالمدينة، صباح اليوم الخميس.
> وأضاف عبد المقصود، أن الوزير سيصاحبه فى جولته غادة علام، مسئول اليونسكو فى الإقليم العربى، لتفقد أقسام المركز، والتطلع إلى آخر التطورات التى تم التوصل إليها به.

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