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بالصور| سامسونج تطرح الساعة الذكية Galaxy Gear

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بالصور| سامسونج تطرح الساعة الذكية Galaxy Gear بالصور| سامسونج تطرح الساعة الذكية Galaxy Gear

كتب : عمرو عز الدين منذ 9 دقائق

طرحت شركة سامسونج النقاب رسميا أمس عن منتجها الجديد، الساعة الذكية Galaxy Gear، وذلك في أمسية أقامتها في ميدان "تايمز" بمدينة نيويورك.

الساعة الجديدة والتي تعمل بنظام "أندرويد" تبلغ أبعاد شاشتها 1.63 بوصة وبنقاء 320×320 ميجا بيكسل، وتعمل بنظام اللمس، وتعرض هذه الشاشة بعض المهام البسيطة مثل الصور والاتصال والرسائل السريعة، كما أنها ستكون متوافقة للعمل مع الهواتف المحمولة من إصدار سامسونج، خاصة جالاكسي نوت 3 وجالاكسي نوت 10.1.

الساعة الجديدة سوف تتوافر في الأسواق العالمية في 25 سبتمبر الجاري بينما يبدأ طرحها في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في الأول من أكتوبر المقبل، وسوف يبدأ سعرها في الأسواق الأمريكية 299 دولار تقريبا.

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