15 دقيقة لإخلاء سجن النساء في أول تجربة فرضية

عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)
نفذت شعبة السجن العام بمدينة الباحة للمرة الأولى أمس تجربة فرضية في سجن النساء بمدينة الباحة وذلك بسبب تماس كهربائي.وفور تلقي غرفة القيادة والسيطرة انتقلت فرقة الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني والهلال الأحمر وفرقة الطوارئ بصحة الباحة والدوريات الأمنية إلى موقع شعبة السجن العام حيث تم إخلاء وإيواء 13 حالة، حيث نتج عن الحادثة فرضيا إصابة حالتين، ووفاة حالة، وقد تم التعامل مع الحالات بمهارة واقتدار من قبل الفرق المشاركة من الدفاع المدني وفرقة الطوارئ بصحة الباحة والهلال الأحمر، حيث استغرقت التجربة نحو 15 دقيقة. وشارك نحو 15 ضابطا من الدفاع المدني والسجون وفرقة من الطوارئ وفرقتان من الهلال الأحمر. وقد تواجد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي عبدالله السواط واطلع على التجربة الفرضية ميدانيا وشكر كافة المشاركين فيها من دفاع مدني وصحة وهلال أحمر وسجون ودوريات أمنية.وأوضح السواط لـ«عكاظ» عقب التجربة الفرضية بأن التجربة حققت نجاح كبير ولله الحمد من قبل المشاركين سواء كان الدفاع المدني أو فرقة الطوارئ بصحة الباحة أو الهلال الأحمر أو السجون في التعامل مع مثل تلك الحالات باقتدار ومهارة ممتازة ولله الحمد في إخلاء 13 حالة وتصنيفها حسب الفئات المختلفة وقال إنه يهمني سرعة الانتقال والتواجد السريع في جميع الحالات سواء كانت تجارب فرضية أو حوادث متنوعة لا سمح الله ويجيب أن يكون هناك لدى منسوبي الدفاع المدني إلمام كامل بمواقع الجهات الحكومية والمراكز التجارية والمدارس ومعرفة مداخلها ومخارجها وعدد أدوارها أيضا وعدد العاملين فيها وذلك من أجل تواجد الفرقة بكامل طاقتها وقواتها الآلية والبشرية ودعمها بزيادة عدد الآليات والأفراد في تجربة أو حادث. وحول التدريب وأهميته، بين السواط أنه في كافة مديريات الدفاع المدني في منطقة المملكة عموما والباحة على وجه الخصوص يكون التدريب مهما للعاملين من أفراد الدفاع المدني من ضباط وأفراد وخاصة المستجدين في تكثيف وتدريبهم على كافة الأعمال التي تتطلب تقديم كافة الخدمات للمواطنين في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والتعامل مع الحالات.وأشار إلى أن هناك العديد من الأفراد الموجودين على رأس العمل لهم خبرات طويلة في كيفية التعامل مع جميع الحالات وقد كانت الحالات التي باشروها في الأشهر والأيام الماضية مع الحالات المختلفة من الأمطار والحوادث المرورية والحوادث الأخرى ومنها حادثة ناقلة البترول، وتم التعامل معها بقدرة كبيرة من قبل أفراد الدفاع المدني والسيطرة عليها بكل نجاح ولله الحمد وهذا يعود إلى خبراتهم ولياقتهم أيضا، وحوادث الأمطار التي نجمت عن بعض الحالات تم التعامل ولله الحمد بكل اقتدار، وأشار إلى أن التدريب والقيادة لرجل الدفاع المدني شيئان مهمان جدا ومطلبان في حياته.والتقى مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي السواط بالضباط والأفراد بعد التجربة وشكرهم على جهودهم وحثهم على الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات خلال عملهم الميداني من خلال مباشرتهم للحوادث الميدانية بمختلف أنواعها وأداء واجبهم على أكمل وجه.