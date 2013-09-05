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نادٍ لذوي الاحتياجات الخاصة بالباحة

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نادٍ لذوي الاحتياجات الخاصة بالباحة نادٍ لذوي الاحتياجات الخاصة بالباحة
عقد مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالباحة أمس الاجتماع التحضيري لتأسيس نادي الباحة لذوي الاحتياجات الخاصة بعد اعتماده من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتحويله إلى ناد وتخصيص إعانة سنوية له بواقع (500.000) ريال.وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المكتب بحضور مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمنطقة ناصر بن علي الغامدي مناقشة جدول العمل المتضمن إعداد التصور العام لتأسيس النادي من حيث الأهداف والمهام والمقر والهيئة الإدارية وتشكيل أعضاء مجلس الإدارة، فيما وافق الحضور على ترشيح علي الشيخ رئيسا للنادي وتكليفه بتشكيل أعضاء للمجلس وعرضه لإدارة المكتب.

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