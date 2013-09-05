بحث تنفيذ «وجبتي» لـ33 ألف طالب بالمدارس الحدودية

بحث مدير عام التربية والتعليم بجازان محمد بن مهدي الحارثي أمس مع مديري ومديرات المدارس في القرى والمناطق الحدودية بمنطقة جازان، وذلك في قاعة السوار الذهبي للاحتفالات والنساء عبر الصالة النسائية، مشروع «وجبتي» الذي تنفذه الإدارة بالتعاون مع جمعية تكافل، يتم بموجبه توفير وجبات يومية لطلاب وطالبات المدارس الحدودية والمناطق الجبلية البالغ عددهم 33 ألف طالب ولمدة ثلاث سنوات.وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتنفيذ المشروع وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه نجاحه، والدور المناط بمدير ومديرة المدرسة، وآلية وضع وحفظ الوجبة وتقديمها مبردة في الوقت المناسب، وغيرها من الموضوعات التي تهم العملية التربوية والتعليمية.