..ومدير «المدني» : لم نطلب إيجاد مبانٍ بديلة للجامعة

عبدالله الفيفي (جازان)

نفى مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء حسن بن علي القفيلي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بدعوته جامعة جازان إيجاد موقع بديل عن الموقع الحالي للكليات، باعتباره يشكل خطورة على الطلاب والطالبات.وبين اللواء القفيلي أن جامعة جازان تعمل على التأكد من جاهزية وتفقد مبانيها من حيث توفر وسائل السلامة والحالة الإنشائية بالتعاون مع الدفاع المدني والعمل على أن تكون بأعلى المستويات لتأمين سلامة الطلاب والطالبات. وأشار اللواء القفيلي إلى أن بعض الأخبار التي يتم نشرها دون الرجوع إلى مصادرها قد تتسبب في إثارة الخوف والهلع لدى الطلاب والطالبات والتي قد تؤثر سلبا على نفسياتهم.وبين اللواء القفيلي أنه تم تدريب العاملين في السلامة بالجامعة عن طريق عقد دورات والقاء المحاضرات المعنية بالسلامة ولمسنا التجاوب من المختصين الرغبة في الاستفادة بالمعرفة حول جوانب السلامة.وأعرب عن أمله من الإعلاميين والمحررين التواصل مع المركز الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان لأخذ أي بيانات أو تصريحات إعلامية بالشكل المطلوب والصحيح.