تنفيذي صحة تبوك يناقش خطة الطوارئ وتأهيل الكوادر الطبية

عبدالعزيز الرويلي (تبوك)

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك محمد علي الطويلعي على أهمية مراجعة خطة للطوارئ وفق ما هو مقرر له وإجراء التجارب لمواجهة أي أمر طارئ سواء ما يتعلق بمواسم الأمطار أو غيرها من الحوادث. جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع التنفيذي حيث استعرض اللقاء خطة الطوارئ والأزمات وما وصلت إليه المنطقة من كفاءات طبية سواء بعقود دائمة أو مؤقتة حيث وصل فيها عدد الاستشاريين الزائرين إلى 42 طبيبا استشاريا في مستشفيات المنطقة. ونوقش خلال الاجتماع تطبيق معايير الجودة للحصول على الاعتماد من الجهات المختصة وضرورة أن يتم تدريب مختص في هذا المجال في المستشفيات. كما بحث اللقاء عددا من الأمور المتعلقة بالقوى العاملة وإعدادها. وتناول الاجتماع كذلك أعمال التجهيزات للمستشفيات الجديدة في ضباء وأملج ومستشفى الملك فهد التخصصي الذي يعتبر باكورة مجمع الملك عبدالله الطبي في تبوك والذي سيتم تشغيله قريبا.