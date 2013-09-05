ورشة في أمانة حائل لهيكلة الوظائف

راشد الثويني (حائل)

نظمت أمانة منطقة حائل بالتعاون مع وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية ورشة العمل لدراسة الهياكل الوظيفية. ويأتي اللقاء لدراسة الهياكل الوظيفية في سياق 24 جهازا بلديا على مستوى المملكة وقد تضمنت ورشة العمل مشروع تقديم خدمة استشارية لدراسة الهياكل الوظيفية في قطاع العمل البلدي لمراجعة وتطوير الهياكل الوظيفية لأجهزة الأمانات والبلديات ما يسهم في تخطيط وتحديد احتياجات قطاع العمل البلدي في الوظائف والقوى العاملة ومعالجة الخلل في التحصينات الوظيفية التي تشمل عليها الهياكل الوظيفية وإعداد وصف وظيفي خاص بقطاع البلديات ما ينعكس ايجابيا على مستوى أداء العمل البلدي.