إطلاق حديقة الغزالي وخطة لصيانة كافة الحدائق في القريات

منيف الكويكبي (القريات)

أطلق محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر حديقة الغزالي النموذجية في حي السديرية بحضور رئيس بلدية القريات المهندس علي الشمري، وتجول الجاسر داخل الحديقة واطلع على كافة الأعمال التي تم تنفيذها داخل حديقة الغزالي والتي تعتبر باكورة حدائق بلدية القريات واحتوت على النوافير الجانبية وأقفاص الطيور والمسطحات الخضراء بأشكالها المختلفة والإضاءات متعددة الألوان والمجسمات الجمالية، وتقع الحديقة على مساحة 17 ألف متر مربع. وفي ختام الجولة قدم محافظ القريات شكره لرئيس البلدية ومدير إدارة الخدمات المهندس عارف مبارك العازمي وكافة القائمين على العمل.من جهته ذكر رئيس بلدية القريات المهندس علي الشمري أن مدة تنفيذ هذه الحديقة استغرقت ما يقارب السنتين وروعي فيها التصميم الهندسي الحديث لتكون واجهة حضارية للمدينة وأكد بأن البلدية وضعت الخطط لصيانة الحدائق دورياً وبشكل يومي لتبقي محافظة على جمالها، مؤكدا على مبدأ التعاون والشراكة بين البلدية والمجتمع للوصول إلى الهدف المنشود.