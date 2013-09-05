وكيل إمارة حائل يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

راشد الثويني (حائل)

التقى وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي بمكتبه بالإمارة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين الذي أكد أن المملكة تدعم كل توجه يحافظ على كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه، ونوه بالدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، كما استعرض الدكتور آل حسين المهام المنوطة بالهيئة وما اتخذته من تدابير لتفعيلها على أرض الواقع، ومنها نشر ثقافة حقوق الإنسان.. حضر اللقاء المشرف على فرع حقوق الإنسان بمنطقة حائل الدكتور محمد بن عبدالكريم السيف وعدد من المسؤولين.