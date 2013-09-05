إنشاء 3 بلديات في سكاكا ولجنة للاطلاع على العقارات المنزوعة

عبدالعزيز المشـيطي (القريات)

عقد المجلس البلدي في الجوف اجتماعه الثالث والعشرين وقرر تكليف لجنة المشاريع ونزع الملكيات بالمجلس بالوقوف على المواقع المنزوعة على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل يرفع للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنه وتتولى الأمانة تزويد المجلس بأسماء أصحاب العقارات التي تعترض تنفيذ مسار شارع الملك سعود والمنطقة المحيطة بجامع الشيخ فيصل على أن يقوم المجلس بعقد اجتماع مع أصحاب العقارات لمعرفة أسباب تعثر هذه المشاريع، كما قرر المجلس إدراج شوارع شمال شارع الملك فيصل ضمن خطة الأمانة لتأهيل شوارع المدينة وبإعادة تأهيل حديقة المحمدية والساحات المحيطة بها، إنشاء عبارات صندوقية تستوعب مياه السيول بشارع الأربعين بصفة عاجلة وإقامة مشروع الأسر المنتجة بالساحة الواقعة شرق نادي القلعة، كما قرر المجلس البلدي إنشاء ثلاث بلديات شمال مدينة سكاكا على طريق الأمير عبدالإله، وسط سكاكا مقر مبنى الأمانة حاليا بعد انتقالها للمبنى الجديد وجنوب سكاكا.