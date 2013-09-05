أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إنشاء 3 بلديات في سكاكا ولجنة للاطلاع على العقارات المنزوعة

Google+ Print
إنشاء 3 بلديات في سكاكا ولجنة للاطلاع على العقارات المنزوعة إنشاء 3 بلديات في سكاكا ولجنة للاطلاع على العقارات المنزوعة

 عبدالعزيز المشـيطي (القريات)

عقد المجلس البلدي في الجوف اجتماعه الثالث والعشرين وقرر تكليف لجنة المشاريع ونزع الملكيات بالمجلس بالوقوف على المواقع المنزوعة على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل يرفع للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنه وتتولى الأمانة تزويد المجلس بأسماء أصحاب العقارات التي تعترض تنفيذ مسار شارع الملك سعود والمنطقة المحيطة بجامع الشيخ فيصل على أن يقوم المجلس بعقد اجتماع مع أصحاب العقارات لمعرفة أسباب تعثر هذه المشاريع، كما قرر المجلس إدراج شوارع شمال شارع الملك فيصل ضمن خطة الأمانة لتأهيل شوارع المدينة وبإعادة تأهيل حديقة المحمدية والساحات المحيطة بها، إنشاء عبارات صندوقية تستوعب مياه السيول بشارع الأربعين بصفة عاجلة وإقامة مشروع الأسر المنتجة بالساحة الواقعة شرق نادي القلعة، كما قرر المجلس البلدي إنشاء ثلاث بلديات شمال مدينة سكاكا على طريق الأمير عبدالإله، وسط سكاكا مقر مبنى الأمانة حاليا بعد انتقالها للمبنى الجديد وجنوب سكاكا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية