بلدي طريف يقرر تنظيم مسابقة لاستقطاب أفكار المجسمات

محمد الموزن (طريف)

عقد المجلس البلدي في محافظة طريف جلسته الـ33 برئاسة رئيس المجلس البلدي ماجد حمود الرويلي وقرر الاجتماع مخاطبة الجهة المعنية تزويد المجلس عن الموقع والمساحة المتاحة استحداثها لحديقة عامة، كما قرر مخاطبة الجهات المعنية في إدارة المرور، إدارة النقل ومكتب العمل لأخذ مرئياتهم حيال اشتراطات منح الأراضي الاستثمارية لأصحاب النقليات، كما وافق على استقطاب أفكار ومقترحات لتصميم المجسمات الجمالية على الطريق الدولي وداخل الدوارات بالأحياء السكنية عن طريق طرح مسابقة على أن تقوم بلدية محافظة طريف بتزويد المجلس البلدي بنماذج المطلوبة ليتم التنسيق، كما قرر المجلس تكليف لجنة الاستثمار بزيارة أمانة منطقة الحدود الشمالية والاطلاع على آلية العمل والشروط والمعايير واقتراح المناسب منها.