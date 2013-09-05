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تحديد مدارس في تبوك كمراكز للإيواء في حالات الطوارئ

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تحديد مدارس في تبوك كمراكز للإيواء في حالات الطوارئ تحديد مدارس في تبوك كمراكز للإيواء في حالات الطوارئ

 عبدالعزيز الرويلي (تبوك)

وجهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التربية والتعليم في منطقة تبوك تعميما لجميع مديري ومديرات المدارس بمدينة تبوك ومحافظاتها وذلك لتزويد إدارة التربية والتعليم بنسخ من مفاتيح المدرسة التي تم تحديدها كمركز للإيواء المؤقت عند حدوث حالات طوارئ في المنطقة. وأشارت مذكرة بهذا الصدد إلى أن عدد المدارس المختارة بقطاع تبوك وضواحيها تبلغ 34 مدرسة، وفي قطاع البدع وحقل 8 مدارس، وقطاع ضباء 15مدرسة، وقطاع أملج 13مدرسة، قطاع تيماء 10مدارس، قطاع الوجه 9 مدارس، بالإضافة إلى وضع عدد من مدارس ومجمعات «بنات» وبعضها مبان مستأجرة، والتي تم تخصيصها لتكون مراكز إيواء مؤقتة عند حدوث طوارئ لاسمح الله.

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