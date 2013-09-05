هيئة الإغاثة تستعرض إنجازا المشروعات الوقفية

عبدالله الصقير (جدة)

يبحث مجلس إدارة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي صباح اليوم بمقر الأمانة العامة للهيئة في جدة، برئاسة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الأمين العام للرابطة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، واستعراض ما تم من إنجاز في المشروعات الوقفية.وأوضح لـ «عكاظ» إحسان بن صالح طيب الأمين العام المكلف للهيئة، أن المجلس سينظر خلال اجتماعه في الأسماء المرشحة لعضوية الجمعية العامة للهيئة من داخل المملكة وخارجها، ودراسة عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات والجهات الخارجية والمحلية، إلى جانب تقويم أداء بعض المكاتب الخارجية، إضافة إلى قضايا مالية وإدارية أخرى.