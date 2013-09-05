الثلاثاء المقبل آخر موعد للقبول بـ «التقنية»

عبد الله الصقير (جدة)

تواصل الكلية التقنية بجدة قبول متدربيها للفصل التدريبي المسائي الأول، حيث يستمر القبول حتى الثلاثاء المقبل، حيث يتم استقبال الطلبات والقبول عن طريق مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية مبنى 19 .أوضح ذلك لـ«عكاظ» المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية في جدة، مبينا ان الكلية يوجد بها ستة اقسام علمية رئيسية وعشرة تخصصات فرعية هي: قسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص (التبريد والتكييف، الإنتاج) قسم تقنية المحركات، قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصص (التسويق، الإدارة المكتبية، المحاسبة) ، قسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص (القوى الكهربائية)، قسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية المدنية، التقنية المعمارية)، قسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي (إدارة الفنادق، السفر والسياحة، مشيرا الى انه يمكن للمتدرب الرجوع الى موقع الكلية www.jct.edu.sa . لمعرفة المزيد من المعلومات حول القبول وشروطه.وبين المهندس السريعي، انه تم قبول 682 متدربا في برنامج الدبلوم الانتظام للفصل التدريبي الحالي، وأضاف «نظام التدريب في الكلية هو النظام الثلثي وهو عبارة عن ثلاثة فصول تدريبية في السنة الواحدة، وذلك لمدة سنتين مكونة من ستة فصول تدريبية ومدة التدريب في كل فصل تدريبي 13 أسبوعا شاملة الإعداد والتقويم النهائي، يتدرب خلالها المتدرب بالكلية على التدريب النظري والعملي وفصل تدريب تعاوني أخير يقضيه المتدرب في منشأة لها علاقة مباشرة بتخصصه».و أوضح السريعي، أن الكلية وضعت خطة تشغيل متكاملة خلال هذا العام تواكب آليات العمل في عدد من الاقسام العلمية والوحدات المساندة، حيث تهدف الى الارتقاء بالعملية التدريبية من خلال معايير الجودة ووضع الحلول المناسبة لأي من المعوقات.