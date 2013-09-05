الشؤون الصحية تنهي إجراءات توظيف حاملي الدبلومات

حسين هزازي (جدة)
أنهت الشؤون الصحية بمحافظة جدة مساء أمس، استقبال واستكمال إجراءات توظيف حاملي شهادات الدبلومات الصحية بناء على الأمر السامي الكريم والقاضي بدراسة أوضاعهم وتوظيفهم في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة بمختلف مناطق المملكة.وأوضح مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود، بأن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة تعمل جاهدة على استيفاء ومطابقة شهاداتهم لتوظيفهم في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لصحة جدة، بعد استكمال مراحل تدريبهم العلمية والعملية بحسب توصيات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لهذا الغرض.جاء ذلك خلال حضور وتواصل مدير صحة جدة بمركز الدراسات والابحاث التابع لصحة جدة، لاجتماع اللجنة الإشرافية المشكلة من الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بوزارة الصحة، بمشاركة إدارة التدريب والابتعاث بصحة جدة، والتي يترأسها الدكتور منصور اليامي مساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بالوزارة وكذلك رئيس لجنة التنسيق الدكتور حسن الشهري مدير إدارة التدريب والابتعاث بصحة جدة.من جانبه أوضح رئيس اللجنة الإشرافية مساعد مدير عام التدريب والابتعاث بوزارة الصحة الدكتور منصور اليامي، بأن اللجنة الاشرافية بدأت أعمالها في الأسبوع الماضي في المنطقة الشرقية مبينا أن المرحلة الثانية ستكون بمحافظة جدة، والتي بدأت يوم الأحد الماضي بمركز التدريب والدراسات بصحة جدة، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ اعمالها مطلع الاسبوع القادم بمدينة الرياض.وقال اليامي، إنه تم استقبال الخريجين والمرشحين للتدريب، حيث تم مطابقة وثائقهم وتوقيع عقود التدريب معهم، مبينا أن عدد الخريجين الذين استقبلتهم اللجنة في جدة بلغ 2780 خريجاً من أصل 6471 خريجاً موزعين على مختلف مناطق المملكة.وألمح اليامي، إلى أن وزارة الصحة، أعدت خطة تدريبية وتأهيلية للخريجين تتم على مرحلتين، الأولى مدتها 6 أشهر حيث يتم تدريبهم خلالها على دراسة اللغة الانجليزية والمصطلحات الطبية بشكل مكثف في الجامعات السعودية، بينما ستكون المرحلة الثانية من التدريب في التطبيق العملي في المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة بحسب كل تخصص.